Permira trennt sich von seinen letzten Anteilen an Teamviewer

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Finanzinvestor Permira ist mit einer weiteren Aktienplatzierung nun komplett bei TeamViewer ausgestiegen. Knapp 12,5 Millionen Anteile seien für 9,20 Euro das Stück verkauft worden, teilte Permira am Donnerstagmorgen in Luxemburg mit. Zum Vergleich: Am Mittwoch hatten die Papiere auf Xetra mit 9,745 Euro geschlossen. Der Bruttoerlös aus der Platzierung liege damit bei fast 115 Millionen Euro. Das platzierte Aktienvolumen entspreche rund sieben Prozent des Teamviewer-Grundkapitals. Nach der Platzierung hält Permira den Angaben zufolge keine Aktien des Softwareherstellers mehr./zb/mis

