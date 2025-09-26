TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 8,69 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,1 Prozent auf 8,69 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 8,69 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,77 EUR. Bisher wurden via XETRA 82.122 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,96 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,19 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 6,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,105 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 14,86 EUR.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 185,63 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 164,12 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. TeamViewer dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

