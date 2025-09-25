TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 8,67 EUR.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:44 Uhr um 1,6 Prozent auf 8,67 EUR nach. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,64 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121.696 TeamViewer-Aktien.

Am 29.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,64 EUR an. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 36,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 5,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,105 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,86 EUR für die TeamViewer-Aktie.

TeamViewer gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 185,63 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164,12 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

