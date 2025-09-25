DAX23.607 +0,3%ESt505.464 +0,3%Top 10 Crypto15,07 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.462 +0,1%Euro1,1667 ±0,0%Öl69,33 -0,5%Gold3.744 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Intel 855681 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Börsen in Fernost letztlich mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle, Merck, Siemens im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie mit stärkerem Kurs erwartet - hält die gute Stimmung an? Plug Power-Aktie mit stärkerem Kurs erwartet - hält die gute Stimmung an?
Siemens-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG Siemens-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Fokus auf Aktienkurs

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag im Minus

26.09.25 12:08 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 8,67 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
8,82 EUR -0,03 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:44 Uhr um 1,6 Prozent auf 8,67 EUR nach. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,64 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121.696 TeamViewer-Aktien.

Am 29.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,64 EUR an. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 36,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 5,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,105 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,86 EUR für die TeamViewer-Aktie.

TeamViewer gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 185,63 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164,12 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

TeamViewer setzt auf Apple & Azure - Aktie dennoch unter Druck

Teamviewer: Neuer Test des Tiefs?

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu TeamViewer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
06.05.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen