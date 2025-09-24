TeamViewer Aktie News: TeamViewer stabilisiert sich am Vormittag

Blick auf TeamViewer-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 8,67 EUR.

Bei der TeamViewer-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 8,67 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 8,68 EUR. Bei 8,64 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,65 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 11.131 Aktien.

Am 29.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,64 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,41 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,19 EUR. Dieser Wert wurde am 16.09.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 5,54 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,105 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,86 EUR aus.

Am 29.07.2025 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 185,63 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

