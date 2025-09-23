TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 8,69 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 0,9 Prozent auf 8,69 EUR ab. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 8,64 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,71 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 114.026 TeamViewer-Aktien.

Am 29.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 8,19 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,81 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,105 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,86 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 185,63 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 04.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

TeamViewer setzt auf Apple & Azure - Aktie dennoch unter Druck

Teamviewer: Neuer Test des Tiefs?