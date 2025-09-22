TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von TeamViewer zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 8,84 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,1 Prozent auf 8,84 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 8,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 357.188 TeamViewer-Aktien.
Am 29.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,64 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.09.2025 (8,19 EUR). Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 7,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,105 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,86 EUR.
Am 29.07.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 185,63 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,12 Mio. EUR in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie
TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
TeamViewer setzt auf Apple & Azure - Aktie dennoch unter Druck
Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu TeamViewer
Analysen zu TeamViewer
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2025
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.2025
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|29.07.2025
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|20.06.2025
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|06.05.2025
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2025
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.2025
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.05.2024
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.02.2024
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2024
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.2023
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.11.2023
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen