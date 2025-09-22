TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 8,84 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,1 Prozent auf 8,84 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 8,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 357.188 TeamViewer-Aktien.

Am 29.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,64 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.09.2025 (8,19 EUR). Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 7,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,105 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,86 EUR.

Am 29.07.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 185,63 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,12 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

TeamViewer setzt auf Apple & Azure - Aktie dennoch unter Druck

Teamviewer: Neuer Test des Tiefs?