TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 8,71 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die TeamViewer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 8,71 EUR ab. Bei 8,67 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,71 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.375 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.09.2025 bei 8,19 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 6,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,105 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,86 EUR an.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 185,63 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,11 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

