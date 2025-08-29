Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 156,20 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:47 Uhr 0,6 Prozent auf 156,20 EUR. Im Tief verlor die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 156,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 157,40 EUR. Bisher wurden heute 490 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (162,60 EUR) erklomm das Papier am 01.07.2025. 4,10 Prozent Plus fehlen der Pfeiffer Vacuum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 147,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. Das EPS belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 1,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 218,43 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 218,43 Mio. EUR eingefahren.
