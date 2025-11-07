Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Freitagnachmittag kaum bewegt

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 155,60 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:47 Uhr bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 155,60 EUR. In der Spitze gewann die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 156,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging bis auf 155,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 155,60 EUR. Der Tagesumsatz der Pfeiffer Vacuum-Aktie belief sich zuletzt auf 4.330 Aktien.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 162,60 EUR. Gewinne von 4,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,80 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 5,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 1,66 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

