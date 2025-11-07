DAX23.561 -0,7%Est505.570 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.675 -1,6%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1582 +0,3%Öl63,56 ±-0,0%Gold3.991 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Take Two 914508 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- US-Börsen tiefer -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen
Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet  Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Pfeiffer Vacuum im Fokus

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Freitagnachmittag kaum bewegt

07.11.25 16:08 Uhr
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Freitagnachmittag kaum bewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 155,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfeiffer Vacuum AG
155,20 EUR -0,40 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 15:47 Uhr bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 155,60 EUR. In der Spitze gewann die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 156,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging bis auf 155,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 155,60 EUR. Der Tagesumsatz der Pfeiffer Vacuum-Aktie belief sich zuletzt auf 4.330 Aktien.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 162,60 EUR. Gewinne von 4,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,80 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 5,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 1,66 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum

Nachrichten zu Pfeiffer Vacuum AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Pfeiffer Vacuum AG

DatumRatingAnalyst
06.03.2024Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
03.11.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
02.11.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
01.08.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2021Pfeiffer Vacuum BuyKepler Cheuvreux
04.08.2021Pfeiffer Vacuum BuyKepler Cheuvreux
25.03.2021Pfeiffer Vacuum kaufenDZ BANK
12.01.2021Pfeiffer Vacuum kaufenDZ BANK
05.11.2019Pfeiffer Vacuum buyKepler Cheuvreux
DatumRatingAnalyst
04.11.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
18.10.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
31.08.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
02.08.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
01.04.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.03.2024Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
03.11.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
02.11.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
01.08.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfeiffer Vacuum AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen