06.11.25 12:04 Uhr
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Pfeiffer Vacuum

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 155,60 EUR ab.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte um 11:41 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 155,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Pfeiffer Vacuum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 155,60 EUR aus. Bei 156,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 3.005 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 162,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfeiffer Vacuum-Aktie 4,50 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 147,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 5,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Pfeiffer Vacuum hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,66 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Analysen zu Pfeiffer Vacuum AG

DatumRatingAnalyst
06.03.2024Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
03.11.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
02.11.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
01.08.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2021Pfeiffer Vacuum BuyKepler Cheuvreux
04.08.2021Pfeiffer Vacuum BuyKepler Cheuvreux
25.03.2021Pfeiffer Vacuum kaufenDZ BANK
12.01.2021Pfeiffer Vacuum kaufenDZ BANK
05.11.2019Pfeiffer Vacuum buyKepler Cheuvreux
DatumRatingAnalyst
04.11.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
18.10.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
31.08.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
02.08.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
01.04.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.03.2024Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
03.11.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
02.11.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
01.08.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfeiffer Vacuum AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen