Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum behauptet sich am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 156,00 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zeigte sich um 09:02 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 156,00 EUR. In der Spitze legte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 156,00 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 156,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 156,00 EUR. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15 Stück gehandelt.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 162,60 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfeiffer Vacuum-Aktie 4,23 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,80 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 5,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 1,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 218,43 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

