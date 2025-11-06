DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.069 -1,8%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1540 +0,4%Öl63,11 -0,7%Gold3.981 ±0,0%
Kursverlauf

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger schicken Pfeiffer Vacuum am Nachmittag auf rotes Terrain

06.11.25 16:08 Uhr
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger schicken Pfeiffer Vacuum am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 155,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfeiffer Vacuum AG
155,60 EUR -0,80 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 155,40 EUR. Bei 155,40 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 156,00 EUR. Zuletzt wechselten 4.329 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 162,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Bei 147,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 4,89 Prozent Luft nach unten.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Pfeiffer Vacuum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 218,43 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester

