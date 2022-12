Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer legt am Nachmittag zu

Die Pfizer-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 48,14 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Pfizer-Aktie sogar auf 48,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.957 Pfizer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,51 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.12.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 11,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2022 bei 40,16 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,87 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,00 USD je Pfizer-Aktie aus.

Pfizer ließ sich am 01.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 22.638,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24.094,00 USD umgesetzt worden.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 6,48 USD je Aktie aus.

