Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 27,73 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 27,73 USD. Die Pfizer-Aktie sank bis auf 27,72 USD. Mit einem Wert von 28,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 756.612 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 40,36 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 45,57 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,21 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,07 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Pfizer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,65 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,76 USD belaufen. Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 37,57 USD.

Pfizer gewährte am 01.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 14,88 Mrd. USD, gegenüber 18,28 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,61 Prozent präsentiert.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 2,35 USD je Aktie aus.

