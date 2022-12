Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagvormittag mit Einbußen

Die Pfizer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 48,08 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Pfizer-Aktie bei 48,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 53 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 54,51 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2021). Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 11,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2022 Kursverluste bis auf 40,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 19,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,17 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 01.11.2022. In Sachen EPS wurden 1,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 1,34 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,04 Prozent auf 22.638,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24.094,00 USD gelegen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2023 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,48 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

BioNTech-Aktie an der NASDAQ tiefer: Impfstoff gegen Grippe und Corona wird von der FDA geprüft

BioNTech- und Moderna-Aktien: Omikron-Vakzine erhalten in den USA Zulassung für Kleinkinder

GSK-Aktien und Sanofi-Aktien steigen kräftig: Richter weist Klagen wegen angeblicher Zantac-Risiken ab

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com