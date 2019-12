Commerzbank kommt bei comdirect-Übernahme nur schleppend voran

GO

Die wichtigsten News von finanzen.net

Heute im Fokus

DAX schwächer -- Asiens Börsen in Grün -- China fordert Zollabbau -- Bayer vergibt Milliardenauftrag an Cap Gemini -- BMW verklagt Valeo und Denso -- HUGO BOSS, Varta, Slack im Fokus

Novartis peilt bis 2022 mehr als 80 Zulassungsanträge an. Uber startet neuen Limousinen-Service 'Uber Premium'. Aareal Bank im Fokus: Anleger-Pflege zur Zeit Nebensache. Kering wohl in Übernahmegesprächen mit Moncler. Frist für OSRAM-Übernahme läuft ab: 'Es wird spannend'. TeamViewer und Varta steigen in MDAX auf.