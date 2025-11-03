Pharma-Investition

Der US-Pharmakonzern Lilly stockt seine Kapazitäten in Europa auf.

Eli Lilly plant den Bau eines neuen Werks in den Niederlanden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Dafür werden 3 Milliarden US-Dollar (rund 2,6 Mrd Euro) veranschlagt. In der Küstenstadt Katwijk sollen künftig oral einzunehmende Medikamente produziert werden. Lilly will vor Ort rund 500 neue Jobs schaffen und mit dem Schritt außerdem seine Lieferketten stärken. Im NYSE-Handel legt die Eli Lilly-Aktie zeitweise um 2,49 Prozent auf 884,31 US-Dollar zu.

