Pharma-Investition

Eli Lilly-Aktie in Grün: Werk in den Niederlanden geplant

03.11.25 17:06 Uhr
NYSE-Aktie Eli Lilly höher: Milliarden-Investition! Werk für orale Medikamente in den Niederlanden geplant | finanzen.net

Der US-Pharmakonzern Lilly stockt seine Kapazitäten in Europa auf.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
763,00 EUR 13,50 EUR 1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Eli Lilly plant den Bau eines neuen Werks in den Niederlanden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Dafür werden 3 Milliarden US-Dollar (rund 2,6 Mrd Euro) veranschlagt. In der Küstenstadt Katwijk sollen künftig oral einzunehmende Medikamente produziert werden. Lilly will vor Ort rund 500 neue Jobs schaffen und mit dem Schritt außerdem seine Lieferketten stärken. Im NYSE-Handel legt die Eli Lilly-Aktie zeitweise um 2,49 Prozent auf 884,31 US-Dollar zu.

/niw/mne/mis

INDIANAPOLIS/KATWIJK (dpa-AFX)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Katherine Welles /Shutterstock.com

