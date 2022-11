Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power gewinnt am Dienstagnachmittag

Die Plug Power-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 16,25 EUR. Kurzfristig markierte die Plug Power-Aktie bei 16,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 57.983 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 41,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 12,24 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 09.08.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD gegenüber -0,18 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 151,27 USD – ein Plus von 21,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 124,56 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Plug Power am 10.11.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -0,998 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Hot Stocks heute: K+S hält an den Prognosen fest - kurzfristig Euphorie nach Plug Power-Amazon-Deal

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

Plug Power-Aktie an der NASDAQ dennoch zweistellig höher: Plug Power vergrößert Verlust

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc.

Bildquellen: Plug Power Inc.