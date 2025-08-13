Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagabend im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Plug Power zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Plug Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 1,45 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 1,45 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Plug Power-Aktie bisher bei 1,51 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,46 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.791.769 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 3,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 129,76 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 52,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Plug Power-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Plug Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Plug Power mit einem Umsatz von insgesamt 173,97 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,36 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Plug Power am 11.11.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,614 USD je Plug Power-Aktie.

