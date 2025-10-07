DAX24.379 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto16,68 -4,1%Nas22.773 -0,7%Bitcoin104.115 -2,3%Euro1,1672 -0,3%Öl65,36 -0,2%Gold3.976 +0,4%
DAX stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Kursentwicklung

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag billiger

07.10.25 16:09 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag billiger

Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 4,06 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
3,29 EUR -0,23 EUR -6,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 4,06 USD. In der Spitze fiel die Plug Power-Aktie bis auf 3,92 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 4,19 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 8.866.580 Plug Power-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 4,58 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 12,81 Prozent Luft nach oben. Am 17.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 487,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Plug Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Plug Power veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 173,97 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 143,35 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,612 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

