Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Plug Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,6 Prozent auf 3,49 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 3,49 USD. Die Plug Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,65 USD an. Bei 3,64 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 3.433.547 Plug Power-Aktien gehandelt.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,58 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 31,23 Prozent wieder erreichen. Am 17.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 80,20 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Plug Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Plug Power gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,36 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 173,97 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Plug Power am 11.11.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,612 USD je Aktie ausweisen dürften.

