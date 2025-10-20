Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zeigt sich am Abend fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Plug Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 3,41 USD.

Das Papier von Plug Power legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 3,41 USD. In der Spitze legte die Plug Power-Aktie bis auf 3,65 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,64 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.676.732 Plug Power-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 4,58 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 34,51 Prozent Luft nach oben. Bei 0,69 USD fiel das Papier am 17.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,71 Prozent.

Nachdem Plug Power seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 11.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,36 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 173,97 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,35 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,612 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

