Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittwochabend weit abgeschlagen

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 9,0 Prozent auf 2,84 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr ging es für die Plug Power-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 9,0 Prozent auf 2,84 USD. Das Tagestief markierte die Plug Power-Aktie bei 2,78 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,04 USD. Zuletzt wechselten 10.703.092 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,58 USD. Gewinne von 61,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,69 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 75,67 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Plug Power-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Plug Power veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,36 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent auf 173,97 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,245 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

