Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken Plug Power am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 3,02 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Plug Power-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,2 Prozent auf 3,02 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Plug Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,91 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,04 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.457.034 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,58 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 51,66 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 77,12 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Plug Power im vergangenen Quartal 173,97 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Plug Power 143,35 Mio. USD umsetzen können.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,245 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

