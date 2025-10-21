Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Abend auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 5,6 Prozent auf 3,21 USD nach.

Der Plug Power-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 5,6 Prozent auf 3,21 USD. Die Plug Power-Aktie sank bis auf 3,16 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 7.780.714 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Bei 4,58 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 42,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,69 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 78,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Plug Power 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 11.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,36 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Plug Power 173,97 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert.

In der Bilanz 2027 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,245 USD je Plug Power-Aktie stehen.

