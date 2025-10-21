Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag tiefrot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 5,1 Prozent auf 3,23 USD.
Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 5,1 Prozent bei 3,23 USD. Bei 3,16 USD markierte die Plug Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,37 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 3.623.506 Stück.
Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,58 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,02 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 17.05.2025 Kursverluste bis auf 0,69 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 11.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plug Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 173,97 Mio. USD im Vergleich zu 143,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.
Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,245 USD einfahren.
Wasserstoff-Hype noch intakt?: Plug Power-Aktie gibt Gewinne komplett wieder ab
Plug Power-Aktie tiefrot: Roadshows und Analystenstimmen sorgen für Aufmerksamkeit
Der Meme-Aktien-ETF ist zurück - mit neuer Strategie und alten Risiken
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.03.2019
|Plug Power Buy
|B. Riley FBR
|23.08.2018
|Plug Power Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|25.07.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
