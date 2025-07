Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zündet am Nachmittag Kursrakete

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 8,3 Prozent auf 1,96 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 8,3 Prozent auf 1,96 USD. In der Spitze gewann die Plug Power-Aktie bis auf 1,99 USD. Bei 1,81 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.479.084 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 3,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 40,96 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Für Plug Power-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 12.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,46 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 133,67 Mio. USD – ein Plus von 11,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 120,26 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,592 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

Plug Power-Aktie im Aufwind: Wachstumsprognosen für Brennstoffzellenmarkt beflügeln Kurs

Plug Power-Aktie schwächer: Strategische Finanzspritze durch Ausgabe von Aktienbezugsrechten