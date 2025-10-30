DAX24.108 -0,1%Est505.687 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.754 -0,9%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1563 -0,4%Öl64,96 +0,1%Gold4.000 +1,4%
Plug Power im Fokus

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

30.10.25 16:08 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 2,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
2,30 EUR -0,09 EUR -3,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 3,1 Prozent auf 2,68 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Plug Power-Aktie bis auf 2,65 USD. Bei 2,66 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3.873.056 Plug Power-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,58 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 71,21 Prozent wieder erreichen. Am 17.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 287,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Plug Power-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Plug Power am 11.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,36 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 173,97 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,35 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -0,612 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

