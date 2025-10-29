Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Abend billiger

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 2,78 USD ab.

Die Plug Power-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 2,78 USD abwärts. Die Plug Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,71 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,82 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 13.748.149 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,58 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 65,05 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.05.2025 (0,69 USD). Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 301,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Plug Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 11.08.2025 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD gegenüber -0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 173,97 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 143,35 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,612 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

