Plug Power im Fokus

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power macht am Freitagnachmittag Boden gut

31.10.25 16:08 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power macht am Freitagnachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 2,66 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
2,23 EUR -0,08 EUR -3,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Plug Power legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 2,66 USD. Der Kurs der Plug Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,68 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 3.083.894 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 4,58 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 72,18 Prozent wieder erreichen. Am 17.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,69 USD ab. Mit Abgaben von 74,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Plug Power 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 173,97 Mio. USD gegenüber 143,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Plug Power am 11.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,610 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

