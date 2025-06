Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gibt am Montagmittag ab

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 34,52 EUR ab.

Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,7 Prozent auf 34,52 EUR nach. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,46 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 170.769 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2024 markierte das Papier bei 51,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,49 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 13,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Porsche Automobil vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,12 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,43 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 14.05.2025. Porsche Automobil vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,49 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 189,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei -1019000000,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 18.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,53 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Porsche Automobil vz-Analyse: Bernstein Research verleiht Porsche Automobil vz-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: Porsche Automobil vz-Dividende niedriger

DAX 40-Titel Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil vz von vor 3 Jahren bedeutet