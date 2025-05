Porsche Aktie News: Porsche am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 44,63 EUR zu.

Das Papier von Porsche legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 44,63 EUR. Bei 44,96 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 44,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 35.492 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 86,16 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 48,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 40,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 9,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,40 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,78 EUR je Porsche-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 03.04.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,83 Prozent auf 11,52 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2025 2,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung

Porsche-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Porsche-Aktie gibt nach: UBS senkt Kursziel