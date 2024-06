Porsche Aktie News: Porsche am Montagmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 77,02 EUR zu.

Um 11:46 Uhr wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 77,02 EUR nach oben. Bei 77,34 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 124.788 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 56,06 Prozent wieder erreichen. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,12 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 6,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,28 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 104,50 EUR aus.

Am 26.04.2024 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,11 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,04 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 24.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 23.07.2025 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,08 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

