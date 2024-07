Porsche Aktie News: Porsche am Freitagvormittag in Grün

So entwickelt sich Porsche

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 70,06 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 70,06 EUR zu. Bei 70,06 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.534 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 115,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,93 Prozent hinzugewinnen. Am 02.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,66 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,33 EUR je Porsche-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 102,13 EUR.

Am 26.04.2024 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,04 Prozent auf 9,01 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.07.2025 werfen.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,00 EUR je Aktie.

