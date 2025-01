Notierung im Fokus

Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Mittag freundlich

13.01.25 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 60,30 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere um 11:47 Uhr 2,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 61,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,44 EUR. Bisher wurden heute 246.130 Porsche-Aktien gehandelt. Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 96,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 60,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,58 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 7,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,57 EUR je Porsche-Aktie aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 30.10.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 9,11 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 9,70 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte. Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 12.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 17.03.2026 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie Porsche-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Porsche-Aktie mit Overweight ein Hot Stocks heute: Porsche Short-Quote weiter gestiegen Porsche-Aktie, Mercedes-Aktie & Co.: Bericht über Trump-Pläne für Zölle belastet

