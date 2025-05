Porsche Aktie News: Porsche macht am Nachmittag Boden gut

So bewegt sich Porsche

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 48,01 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 48,01 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 48,64 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,61 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 222.328 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 86,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 79,46 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 40,43 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 15,79 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,72 EUR für die Porsche-Aktie.

Porsche ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,70 Prozent zurück. Hier wurden 8,86 Mrd. EUR gegenüber 9,01 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 29.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 2,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

