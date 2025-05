Aktienentwicklung

Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Vormittag nordwärts

16.05.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Porsche zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 47,49 EUR.

Die Porsche-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 47,49 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 47,58 EUR. Bei 47,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 15.329 Aktien. Bei einem Wert von 84,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.05.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 77,09 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,43 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Im Jahr 2024 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,72 EUR. Porsche gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 8,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,70 Prozent verringert. Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 29.07.2026. In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie Porsche-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform US-China-Entspannung beflügelt deutsche Autowerte: Aktien von Mercedes-Benz, BMW & Co. im Aufwind Porsche-Aktie gewinnt: Zwei neue Vorstände bestellt

