Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Minus bei 59,56 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 59,56 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 58,88 EUR ab. Bei 59,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 328.891 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei 96,56 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 62,12 Prozent zulegen. Am 21.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 6,68 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,01 EUR je Porsche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 70,29 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 30.10.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 9,11 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 9,70 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 12.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 17.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Porsche.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 4,34 EUR je Aktie aus.

