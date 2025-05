Porsche Aktie News: Porsche am Montagvormittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 43,14 EUR.

Das Papier von Porsche legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 43,14 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche-Aktie bis auf 43,33 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,33 EUR. Bisher wurden via XETRA 34.440 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,20 EUR an. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 81,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 40,43 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 6,28 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,34 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,72 EUR an.

Porsche gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,01 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Porsche am 30.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2025 2,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

