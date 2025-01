Porsche Aktie News: Porsche verteuert sich am Montagvormittag

Kurs der Porsche

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 61,72 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 61,72 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 62,30 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.677 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 96,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 36,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,58 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,03 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 69,14 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 30.10.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 9,11 Mrd. EUR, gegenüber 9,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,12 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 12.03.2025 erwartet. Porsche dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,36 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

