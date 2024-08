Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Porsche. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 70,10 EUR. Bei 70,62 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 69,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 102.153 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,05 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2023. Gewinne von 47,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.08.2024 bei 65,12 EUR. Mit Abgaben von 7,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,11 EUR je Porsche-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 97,38 EUR.

Am 24.07.2024 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,50 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,45 Mrd. EUR – ein Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 29.10.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 4,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

