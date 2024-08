Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 70,94 EUR zu.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 70,94 EUR. Die Porsche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,24 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,46 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 101.980 Aktien.

Bei 102,65 EUR markierte der Titel am 08.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 44,70 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 65,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 8,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,11 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 97,38 EUR.

Am 24.07.2024 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 10,45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 10,33 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 23.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,45 EUR je Porsche-Aktie.

