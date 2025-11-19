DAX23.181 -1,7%Est505.535 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,80 +2,4%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.516 -2,0%Euro1,1586 ±0,0%Öl64,73 -0,1%Gold4.095 +0,7%
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Rentenpolitik

19.11.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Rentenpolitik:

"Die Bundesregierung hat sich in der Rentenpolitik verkalkuliert. (.) Der immer noch unterschätzte demographische Wandel erlaubt keine Klientelpolitik alten Stils. Der Versuch, eine Koalition zusammenzuhalten, indem finanzielle Wechsel auf künftige Generationen gezogen werden, stellt das Gegenteil einer in die Zukunft weisenden Politik dar. Auf den zunehmenden Widerstand offenbar nicht nur in der Parteijugend der Union sollte die Koalition mit einer Zurücknahme ihres Rentenpakets antworten und alle drei Klientelprojekte - Haltelinie, Mütterrente und Aktivrente - beerdigen. (.) Nicht abwegige Diskussionen über Minderheitsregierungen oder Vertrauensfragen bringen das Land voran, sondern eine ehrliche Bestandsaufnahme der Folgen eines demographischen Wandels, der sich durch keine Finanzkonstruktion austricksen lässt."/DP/jha