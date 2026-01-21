DAX24.561 -0,6%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +3,5%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.950 +0,5%Euro1,1691 ±0,0%Öl65,29 -0,1%Gold4.799 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trump-Rede in Davos: DAX schließt leichter -- US-Börsen letztlich kräftig im Plus -- Trump stoppt Zollpläne -- Netflix, VW, Intel, Kraft Heinz, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Ausblick: Intel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Intel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
XRP-Prognose 2026: Finanzexperte sieht fehlende Katalysatoren als größtes Risiko XRP-Prognose 2026: Finanzexperte sieht fehlende Katalysatoren als größtes Risiko
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Friedensclub

22.01.26 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Friedensclub:

Es ist also wie so oft bei Trump: 10 Prozent Wahrheit und 90 Prozent Wahnsinn. Dass die Uno und insbesondere sein mächtiger Sicherheitsrat in den Strukturen einer jahrzehntealten Nachkriegsordnung stecken geblieben sind und die Welt von heute nicht mehr angemessen abbilden, bestreitet kaum jemand. Eine echte Reform ist trotzdem nie gelungen. Das alles rechtfertigt natürlich nicht, nun zu Trumps Privatveranstaltung überzulaufen. Einem Gremium, in dem er sich nicht nur das alleinige Entscheidungsrecht über die Mitgliedschaft, sondern auch den Vorsitz auf Lebenszeit sichern will. Dieser Wahnsinn sollte aber zumindest eines sein: Ansporn für möglichst viele Staaten, sich bestmöglich um den Frieden in der Welt zu kümmern. Auch ohne "Friedensrat"./yyzz/DP/mis