DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin75.522 +0,1%Euro1,1524 +0,1%Öl62,64 +0,2%Gold4.050 -0,4%
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens 723610 Tesla A1CX3T
Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Ergebnis der Weltklimakonferenz

24.11.25 05:34 Uhr

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die "Rheinpfalz" zu Ergebnis der Weltklimakonferenz:

"Die Weltklimakonferenz ist vorbei. Bundesumweltminister Schneider hatte recht, als er die Ergebnisse als "Zwischenschritt, Seitenschritt" bezeichnet hat. Denn mehr als das haben die rund 190 Mitgliedstaaten nicht vollbracht. Was überdeutlich wurde, ist der Unwillen der Öl und Gas produzierenden Staaten, von ihrem Geschäftsmodell abzurücken. Warum auch sollten sie auf die täglich drei Milliarden Dollar an Einnahmen verzichten? Die Antwort darauf kann nur sein: Weil deren Öl oder Gas nicht mehr nötig ist. Daran sollte Deutschland mit gleichgesinnten Staaten weltweit arbeiten. Im großen Stil neue Gaskraftwerke zu bauen, wie es die Bundesregierung plant, ist dafür sicher nicht der richtige Weg."/yyzz/DP/men