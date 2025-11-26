DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -2,0%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.625 +0,1%Euro1,1597 +0,2%Öl62,74 +0,2%Gold4.159 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- IG Metall stellt Bedingungen für thyssenkrupp-Deal mit Jindal Steel -- Lufthansa im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie als KI-Gigant: Microsofts AI-Chef warnt vor KI-Superintelligenz NVIDIA-Aktie als KI-Gigant: Microsofts AI-Chef warnt vor KI-Superintelligenz
Tesla-Konkurrent Rivian Aktie verliert seit IPO knapp 80 Prozent an Wert - deshalb ging es abwärts Tesla-Konkurrent Rivian Aktie verliert seit IPO knapp 80 Prozent an Wert - deshalb ging es abwärts
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt' zu Verband der Familienunternehmer

26.11.25 05:34 Uhr

STRAUBING (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt" zu Verband der Familienunternehmer:

"Familiengeführte Unternehmen - das klingt nach dem Bäcker von nebenan, doch hier versammeln sich BMW, Miele, Bahlsen und andere Schwergewichte. Können und wollen sich solche Firmen eine Vorsitzende Ostermann mit ihrer Botschaft eigentlich leisten? Die Exportnation Deutschland ist auf internationale Handelsbeziehungen angewiesen, aber die AfD lehnt die EU grundsätzlich ab und will den Euro abschaffen. Keine Nato, hetzerische Anti-Ausländer-Politik, die auch integrierte Fachkräfte bedroht, eine prorussische Politik und klare Ablehnung der Sanktionen - das alles gefährdet die Verlässlichkeit und Stabilität des Landes mitsamt seinen Bündnissen, es schreckt ausländische Investoren ab. Der Verlust von Wohlstand ist mit dieser nationalistischen AfD programmiert, das wissen Unternehmer wie der 'Schraubenkönig' Reinhold Würth und sie sagen es auch laut."/yyzz/DP/stw