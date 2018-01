Borussia Dortmund und Usain Bolt: Welchen Coup plant der BVB?

Der börsennotierte Fußballverein Borussia Dortmund bekommt möglicherweise einen prominenten Neuzugang: Die jamaikanische Sprintlegende Usain Bolt wird in wenigen Wochen zum Probetraining bei den Schwarz-Gelben erscheinen. Das verriet der elffache Sprintweltmeister in einem Interview mit dem englischen "Express".

Schon im März soll es soweit sein und geht es nach Bolt, dann ist das Probetraining beim BVB nur der Auftakt für eine mögliche Zweitkarriere: Das Training werde entscheiden, wohin die Reise bei ihm gehe. "Wenn sie [die Verantwortlichen des BVB] sagen, dass ich gut bin und weiter trainieren soll, dann werde ich das tun", so Bolt im Interview weiter.

Spekulationen halten sich hartnäckig

Spekulationen um einen Besuch von Bolt in Dortmund waren bereits vor mehr als einem Jahr aufgekommen, als der Sportartikelhersteller PUMA eine an Bolt gerichtete Nachricht twitterte: "Deine Schuhe sind fertig". Auf dem angehängten Bild war neben Fußballschuhen mit dem Namen "Bolt" auch ein Trikot von Borussia Dortmund zu sehen.

Die Borussen selbst hatten die Gerüchteküchte daraufhin angeheizt, sogar BVB-Chef Hans-Joachim Watzke mischte sich in die Diskussion ein und erklärte damals: "Wir freuen uns auf Usain. Auch für unsere Jungs sicherlich eine tolle, zusätzliche Motivation!" Aufgetaucht war Bolt damals aber nicht beim Training, was viele Beobachter an einen Marketing-Gag glauben ließ. Doch in Dortmund freut man sich auch ein Jahr später offenbar noch auf den hohen Besuch. Im Oktober hatte Watzke gegenüber der BILD-Zeitung erklärt: "Unser Wort gilt. Usain ist natürlich herzlich eingeladen, bei uns reinzuschnuppern."

Plant der BVB mit Bolt?

Dass Usain Bolt aber schon bald zur Stammmannschaft des BVB gehört, scheint eher unwahrscheinlich. Zumal das Herz des Jamaikaners offenbar ohnehin für einen anderen Fußball-Verein schlägt: Manchester United. "Einer meiner größten Träume ist, für Manchester United zu spielen", räumte Bolt ein. Wenn der BVB ihn für gut genug halte, werde er hart trainieren, um diesem Traum ein Stückchen näher zu kommen. Auf einen Sturmpartner für Aubameyang sollten sich BVB-Fans und Anleger also vorerst wohl nicht zu sehr freuen.



Redaktion finanzen.net

