Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble fällt am Abend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 156,69 USD abwärts.
Die Procter Gamble-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 156,69 USD. Das Tagestief markierte die Procter Gamble-Aktie bei 155,91 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 158,42 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 489.751 Procter Gamble-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 180,40 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 15,13 Prozent Plus fehlen der Procter Gamble-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 149,91 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Procter Gamble-Aktie 4,33 Prozent sinken.
Nach 4,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,30 USD je Procter Gamble-Aktie. Analysten bewerten die Procter Gamble-Aktie im Durchschnitt mit 177,00 USD.
Am 29.07.2025 legte Procter Gamble die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,27 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Procter Gamble 20,89 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 15.10.2025 terminiert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,99 USD je Procter Gamble-Aktie belaufen.
Alle: Alle Empfehlungen