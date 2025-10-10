Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Procter Gamble
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Procter Gamble. Zuletzt fiel die Procter Gamble-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 150,16 USD ab.
Das Papier von Procter Gamble befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 150,16 USD ab. In der Spitze fiel die Procter Gamble-Aktie bis auf 149,55 USD. Bei 150,98 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Procter Gamble-Aktie belief sich zuletzt auf 574.771 Aktien.
Am 28.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 149,55 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 0,41 Prozent Luft nach unten.
Nach 4,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,30 USD je Procter Gamble-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 177,00 USD für die Procter Gamble-Aktie aus.
Am 29.07.2025 äußerte sich Procter Gamble zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,89 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 20,53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 24.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 21.10.2026.
Experten taxieren den Procter Gamble-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,97 USD je Aktie.
