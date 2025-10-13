DAX24.358 +0,5%Est505.558 +0,5%MSCI World4.283 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.640 +2,0%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1570 -0,4%Öl63,70 +2,6%Gold4.099 +2,0%
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag verlustreich

13.10.25 16:08 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Procter Gamble-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 148,98 USD.

Die Procter Gamble-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 148,98 USD. Das Tagestief markierte die Procter Gamble-Aktie bei 148,61 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 148,94 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 200.889 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Am 28.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,40 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,09 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2025 bei 148,61 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 0,25 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,29 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Procter Gamble 4,08 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 177,00 USD je Procter Gamble-Aktie an.

Am 29.07.2025 legte Procter Gamble die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,27 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 20,89 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 20,53 Mrd. USD umgesetzt.

Die Procter Gamble-Bilanz für Q1 2026 wird am 24.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Procter Gamble-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 21.10.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Procter Gamble ein EPS in Höhe von 6,97 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

P&G-Aktie tiefer: Chefwechsel bei Procter & Gamble - hohe Belastung durch Zölle erwartet

Hinter diesen Marken steckt der Konzern Procter & Gamble

Procter & Gamble-Aktie sinkt: Tausende Stellen in der Verwaltung werden gestrichen

Nachrichten zu Procter & Gamble Co.

mehr Analysen